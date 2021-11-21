مجلس الشيوخ يناقش قانون المسنين اليوم: يوفر خدمات بنكية وسكنية

يُناقش مجلس الشيوخ بجلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون المسنين المقدم من الحكومة، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة محمد هيبة، وبالاشتراك مع عدد من مكاتب اللجان، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من عدد من اللجان حول القانون.

قانون هام لرعاية المسنين وحفظ حقوقهم

وأكد المهندس محمود هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، على أن قانون المسنين يمثل أهمية كبرى لرعاية المسنين وحفظ حقوقهم من خلال ضمان رعاية الدولة وتوفير الرعاية الصحية وتوفير الخدمات مجانا أو بأسعار بخصم 50% وتكون الخدمات مجانا للمسن المعوز، ومن هم فوق سن السبعين.

وأضاف «هيبة» أن القانون يضمن حقوق المسن مثل الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب، إضافة إلى الخدمات الصحية، واحترام حرياتهم وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة.

ويلزم القانون الدولة إصدار بطاقة للخدمات «كارت» للمسنين، بطاقة خدمات متكاملة للمسنين يستفيد بمقتضاه من كل الخدمات والتسهيلات في كل مكان وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين.

ويحظر القانون إﺟﺮاء أي ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ أو دواﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، وتوفير الرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية، وتوفير الخدمات المصرفية، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية، للمسنين.

توفير الرعاية النفسية وإعادة التأهيل لكبار السن

كما يلزم مشروع القانون الدولة بتوفير الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، والحقوق الخاصة بالرعاية الصحية وإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين لتلبية احتياجاتهم والتأهيل المجتمعي للمسن والحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

وينص مشروع القانون أيضا على إنشاء صندوق جديد بسمى «صندوق رعاية المسنين»، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة.