البنك المركزي يعلن الحد الأقصى للمعاملات اليومية.. 60 ألف فقط في اليوم

بإمكان المتعاملين مع البنوك الآن، سحب مبالغ من حساباتهم المصرفية بحد أقصى للمعاملة الواحدة، والتي نص عليها البنك المركزي المصري في كتابه الدوري المنشور على موقعه الرسمي.

وأصدر المركزي، الأحد 7 نوفمبر 2021، تعليماته الخاصة للبنوك العاملة في مصر، ووضع حدا أقصى للمعاملات اليومية، بجانب إصدار قواعد منظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية.. البنك المركزي يجيب

بالنسبة إلى الحد الأقصى للمعاملات، فإنه يتعين على البنوك وضع حدود مناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية واليومية والمعاملة الواحدة، في ضوء تقييمها للمخاطر عبر إدارات المخاطر الخاصة بكل بنك، وبما لا يتجاوز الحدود الآتية:

- حد أقصى 50 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، وبحد أقصى 60 ألف جنيه معاملات يومية، فيما لا تزيد المعاملات الشهرية عن 200 ألف جنيه كحد أقصى.

مع تأكيد البنك المركزي على أنه غير مسموح للبنوك تعديل تلك الحدود القصوى، ولا يحق ذلك إلا لمحافظ المركزي.

وفي حالة استخدام العميل تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين، فلا يجوز تعدي الحدود المذكورة.

شبكة المدفوعات اللحظية.. التعليمات والتراخيص

أفاد الكتاب الدوري اليوم، أنه يتعين على البنوك التي ترغب في الحصول على تراخيص شبكة المدفوعات اللحظية، التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من قبل البنك المركزي، مع ضرورة مراعاة ما يلي:

- الالتزام بقواعد البنك المركزي وتحديثاتها

- الالتزام بقواعد شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها

- الالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها

- إلزام البنك المركزي البنوك المصدرة وتحميلها مسؤولية توثيق ومصادقة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية للعملاء الراغبين في الاشتراك بشبكة المدفوعات اللحظية عبر تطبيقات خدمات الدفع، على أن تكون في إطار الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل الجهة المنظمة، أي المركزي.

- ضرورة عدم إتاحة أية بيانات للعملاء أو حساباتهم المصرفية لدى البنوك المصدرة، لأية جهة، قبل نجاح عملية المصادقة الإلكترونية للعميل.

- يتحمل البنك المصدر المسؤولية كاملة عن التصديق على معاملات العملاء المتعاملين على شبكة المدفوعات اللحظية، عبر تطبيقات مقدمي خدمات الدفع أو قنوات البنك الإلكترونية.