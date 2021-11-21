محافظ أسيوط: رصف 17 شارعا في منطقة نزلة عبد اللاه بـ «حي شرق»

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال أعمال الرصف وإعادة التأهيل لعدد من الشوارع بنطاق حي شرق مدينة أسيوط، حيث يجري حاليًا رصف 17 شارعا بمنطقة نزلة عبداللاه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2021/2022، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات تحسين ورفع كفاءة الطرق التي تساهم في عمليات التنمية، ويجري تنفيذها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وفقا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد على التواجد الميداني لرؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الدورية لهذه المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، وذلك في إطار اهتمام الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى الخدمات المختلفة ضمن رؤية مصر 2030.

ووجه محافظ أسيوط بتضافر الجهود لتنفيذ الخطط الموضوعة مسبقًا بكافة القطاعات الخدمية، وخاصة قطاع الرصف والعمل على تحسين حالة الطرق لتسهيل النقل والانتقال والتنسيق بين الأحياء والمراكز ووحدة الرصف والإسراع في تنفيذ الأعمال لإنهائها طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة، حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس مما يوفر حياة كريمة وآمنة لهم، وتغيير واقعهم إلى الأفضل والتيسير عليهم أثناء حركة تنقلهم بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

تنفيذ خطة رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع

من جانبه، أوضح أيمن محروس، رئيس حي شرق، إنه بناء على تكليفات محافظ أسيوط بتنفيذ الخطة الموضوعة للرصف ورفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين جاري رصف 17 شارعا بمنطقة نزلة عبداللاه بنطاق الحي ضمن الخطة الاستثمارية للحي للعام المالي الحالي 2021/2022، حيث تم توجيه كافة المعدات الخاصة بالرصف بعد تمهيد التربة وتسويتها من المخلفات والأتربة ورفع كافة المخلفات التي تتنتج عن عملية التمهيد.

ونوه «محروس» أن أعمال الرصف مستمرة وفقًا لخطة الرصف المعتمدة ضمن الخطة الاستثمارية وفي المواقيت المحددة، خاصة مع توافر الاعتمادات المالية لها، على أن يتم استكمال باقي الخطة تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة.