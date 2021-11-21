متحدث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط: مصر شريك لنا في المنطقة وخارجها

غرد متحدث الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل بوينو، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إن مصر شريك رئيسي لنا في المنطقة وخارجها»، ويأتى ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 17 لقمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة»، المنعقدة بالبحرين، لمناقشة تحديات الأمن الإقليمي وقضايا السلام وتسوية الصراعات، الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية.

مناقشات بين مصر والاتحاد الأوروبي

قال «بوينو»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، إن اجتماع سامح شكرى وزير الخارجية، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، على هامش «حوار المنامة»، ناقش قضايا مختلفة بما فيها الوضع في السودان وسد النهضة، ومستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي.

الولايات المتحدة تدرك أهمية الأمن المائي لمصر

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك توافقًا دوليًا على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدرك أهمية الأمن المائي لمصر، حيث إنها مستعدة لبذل كل الجهود لدعم ذلك.

مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي

وقال «بوينو»، في وقت سابق، إن مصر شريك مهم لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز حوارنا السياسي والتعاون الثنائي في مجال التجارة والاستثمار والتعليم والصحة وحقوق الإنسان، وجاء ذلك على هامش لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، للحديث عن العلاقات الثنائية المتبادلة.

وأضافت مفوضة الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، فى وقت سابق، إن الاتحاد ممتن كثيرًا للتعاون الجيد مع مصر، فهي شريك يمكن الاعتماد عليه، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورًا مهمًا في المنطقة، ما يسهل علينا مواجهة كل أوجه الهجرة، وفقًا لشبكة «سكاى نيوز العربية».