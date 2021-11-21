مصدر أمني ينفي مزاعم إخوانية حول ملابسات مقتل عناصر تشكيل عصابي بأسوان

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تناوله بأحد البرامج على إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن ملابسات مصرع عناصر تشكيل عصابي يتزعمه أحد العناصر الإجرامية الخطرة في أسوان خلال مواجهات مع قوات الشرطة، والزعم بصدور شهادات وفاة لعناصر التشكيل بأن أسباب الوفاة قيد البحث.

شائعات الجماعة الإرهابية

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي ذلك في إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام.