مصدر أمنى ينفي وفاة 6 وإصابة 3 في مشاجرة المرج

نفى مصدر أمني، صحة ماجرى تداوله من ادعاءات على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعدم تواجد الأمن بالمنطقة محل الواقعة، وأن أحد أطراف المشاجرة تم التعدى عليه ووفاته في وجود الأمن.

وأكد المصدر أن ما جرى تداوله في هذا الصدد عارٍ من الصحة، مشير إلى أنه جرى تحديد القائمة على الحساب المشار إليه وضبطها، وبمواجهتها أقرت بنقلها الأخبار المتداولة في المنطقة محل سكنها دون العلم بصحتها من عدمه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.