موعد ومكان جنازة الفنانة سهير البابلي

أعلن المخرج عمر زهران، موعد جنازة الفنانة سهير البابلي، والتي توفيت منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وقال «زهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ستكون جنازة سهير البابلي بعد صلاة الظهر، في مسجد الشرطة الشيخ زايد، والعزاء بعد غد الثلاثاء، بمسجد الشرطة.

زوج ابنة سهير البابلي يكشف كواليس لحظاتها الأخيرة:

وكشف رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة، والتي توفيت منذ قليل، داخل أحد مستشفيات منطقة السادس من أكتوبر.

وقال طعيمة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن سهير البابلي أفاقت من غيبوبتها قبل وفاتها بساعة تقريبًا، ورددت الشهادة 3 مرات، بحسب قوله، لأنها كانت تشعر أنها في طريقها للموت.

تطورات حالة سهير البابلي قبل وفاتها

وكانت سهير البابلي قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، قبل أيام، استلزمت إيداعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، إذ تبين إصابتها بجلطة على الرئة، فضلاً عن إصابتها بنوبة سكر تسببت في دخولها لغيبوبة، وهو ما أثر بالسلب علي عضلة القلب.

وأكد طعيمة في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أن الحالة الصحية لسهير البابلي قد تدهورت خلال الساعات الأخيرة، إذ لم تعد تستيقظ من غيبوبتها كما كان يحدث في السابق، داعياً المولى عز وجل أن يتولاها برحمته.