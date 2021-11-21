دراسة أمريكية تحدد المريض رقم صفر بكورونا.. «امرأة تعاني من ألم الأسنان»

نجح عالم أمريكي، في تحديد المريض رقم صفر كورونا، من خلال دراسة علمية، وذلك في تناقض مع فرضية الأطباء الصينيين بهذا الخصوص، بعد عامين من ظهور أول حالة إصابة بالفيروس.

وخلصت دراسة العالم مايكل ووروبي التي نشرتها مجلة Science إلى أن أول حالة إصابة معروفة بالفيروس، تعود لتاجرة مأكولات بحرية في سوق «هوانان» بمدينة ووهان الصينية، ونقلت إلى المستشفى في 11 ديسمبر 2019.

أول مصابة بكورونا.. تاجرة مأكولات بحرية

وأوضحت الدراسة أن المرأة كانت على دراية بعدة حالات محتملة أخرى للعدوى الجديدة في مستشفيات قرب السوق، ونقل مرضى من السوق إلى مستشفى الاتحاد في 10 ديسمبر، وفقا لما ذكرته «روسيا اليوم»، كما حددت الدراسة 19 حالة مبكرة لمرضى كورونا، 10 منها مرتبطة بسوق ووهان.

ونفى العالم الأمريكي في دراسته فرضية الأطباء الصينيين القاضية، بأن المريض رقم صفر هو محاسب في سن 41 عاما، مقيم على بعد 30 كم عن سوق هوانان للحيوانات.

وأشار إلى أن لجوء هذا الشخص إلى المستشفى في الثامن من ديسمبر، لم يكن بسبب ظهور أعراض الإصابة بكورونا لديه بل لعلاج الأسنان، وظهرت أعراض كورونا عليه في 16 ديسمبر، نقل إلى المستشفى في 22 ديسمبر، وتؤكد ذلك الوثائق الطبية.

إصابات كورونا عالميا ترتفع إلى 257 مليونا و183 ألفا

وفي السياق ذاته، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى 257 مليونا و183 ألفا و50 حالة، مضيفة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و146 ألفا و541 حالة.

ونوهت بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم، والتي بلغت 47 مليونا و701 ألف و788 حالة.