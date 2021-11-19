الصين تسجل 8 إصابات محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر فيات»

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، 8 إصابات محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الخميس، فيما لم تسجل البلاد حالات يشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة متعلقة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 7 حالات تم تسجيلها في مدينة داليان بمقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، وحالة في تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان وسط الصين.

تسجيل 16 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا» في 7 مناطق بـ الصين

وأضافت اللجنة الصينية، أن تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا» في 7 مناطق في البلاد.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت 3034 بـ«كورونا» و28 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 409099 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 3215 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «كيم بو-جيوم»، اليوم الجمعة، إلى إدارة أسرة المستشفيات بكفاءة حيث ما زالت البلاد تشهد عددا متزايدا من الحالات الخطرة لمرضى «كورونا».

وفي ألمانيا، قرر المسؤولون، أمس الخميس، فرض قيود صارمة على غير الملقحين، ومهدوا الطريق للتطعيم الإجباري للعاملين في الرعاية الصحية بهدف وقف انتشار «كورونا»، فيما وصفت مستشارة البلاد المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، بعد اجتماع أزمة مع رؤساء الحكومات الإقليميي، الموجة الرابعة من الفيرس، التي تضرب البلاد بـ الدراماتيكية للغاية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.