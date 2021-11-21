حبس عامل 4 أيام بعد شروعه في قتل زميله بمشاجرة بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر بحبس عامل 4 أيام بتهمة الشروع في قتل زميله حيث قام بطعنه بمطواه في البطن بسبب مشاجرة بينهما على إثر مشادة بسبب خلافات بينهما.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة فطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب والتحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وحبس المتهم وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل الشروع في قتل عامل بشبين القناطر

تلقى مأمور مركزشرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول المدعو «م.أ.م» 20 سنة عامل مصابا بطعنة نافذة أسفل البطن وحالته العامة غير مستقرة وجاري نقله إلى مستشفى بنها الجامعي.

أخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقل رئيس مباحث المركز وتوصلت التحريات وبالفحص تبين أن المجني عليه تشاجر مع المدعو «أ.ا» عامل بسبب مشادة بينهما تحولت لمشاجرة بسبب خلافات سابقة فقام المتهم بطعنه في منطقة البطن فسقط على الأرض غارقا في دمائه، وتم نقله للمستشفى.

وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وجاري العرض على النيابة فطلبت الاستعلام عن حالة المصاب.

حبس نصاب القليوبية

في سياق آخر، أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخص لقيامه بالنصب على المواطنين في بنها بحجة تسفيرهم للخارج والاستيلاء على أموالهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.