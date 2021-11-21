ضبط نصاب بالقليوبية أوهم الشباب بتوفير فرص عمل بالخارج

ألقت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على المواطنين في بنها بحجة تسفيرهم للخارج والاستيلاء على أموالهم، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث.

الأمن يتلقى بلاغًا من 3 مواطنين بالنصب عليهم

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، بلاغا من 3 مواطنين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها على غير الحقيقة وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبالغ المستولى عليها للمبلغين.

التأكد من صحة البلاغ

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مباحث الأموال العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وبفحص الهاتف تبين أنه يحتوى على محادثات نصية عبر تطبيق «واتس آب» بينه وبين راغبى السفر للخارج وصور جوازات السفر وتأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.