بسمة وهبة: «مصر مبقتش تغرق في شبر مية مع كل شتوية بسبب جهود الدولة»

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن منصات التواصل الاجتماعي تشهد مناقشات مع بداية فصل الشتاء من كل عام، موضحةً: «لما الشتاء بيدق البيبان، بنلاقى خناقتين على السوشيال ميديا، الأولى بتاعة محبى الشتا ومحبى الصيف، والتانى بتاعة الشوارع غرقانة الخناقة الأولى مستمرة وزي ما هي كل موسم أما الخناقة التانية بتاعة الشوارع غرقانة فخلاص مبقتش موجودة أو للدقة يعنى مبقتش زي الأول».

دلالات كثيرة

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم الأحد، من برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «مصر مبقتش تغرق في شبر ميه مع كل شتوية، وده ليه دلالات ومعانى كتير، أولها وأهمها إن الجهود والإنجازات بتاعة الدولة خلال الفترة الماضية فيما يخص البنية التحتية والطرق والخلاص من العشوائيات كانت في محلها وبدأنا نجنى ثماره».

تطوير الجهاز الإداري للدولة

وتابعت أن تطوير الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والتخطيط المسبق والتدريب الجيد أدى إلى دعم التنسيق ما بين الجهات المختلفة: «مبقيناش نشوف برك المية المعتادة لأن كل محافظة وكل حي بدأ يتحرك بالتعاون مع كل الأجهزة عشان إنقاذ الموقف أو إصلاح الأعطال الناتجة عن المطر».

الدولة بدأت تجني ثمار «حياة كريمة»

وأشارت إلى أن التطوير الذي شهدته القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة «بدأ برضه يجيب نتيجة»: «لأن تطوير القرى ده وتطوير الصرف الصحى والبيوت والطرق فيها قلل كتير جدا من الكوارث اللى كنا بنعيشها في كل شتا ومع كل شوية مطر».

وأكدت، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتحرك بسرعة على مستوى كل المناطق على غرار ما حدث في محافظة أسوان، حيث تقدم المساعدات للأهالي ويمكنها من خلال التعاون مع بقية الأجهزة أن تعالج كل الأزمات الموجودة سواء فيما يخص البيوت المتضررة أو السكان الذين وقع عليهم ضرر بسبب شدة الأمطار.