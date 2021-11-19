بسمة وهبة تتهم هاني شاكر بالازدواجية: «أغاني الراب أخطر من المهرجانات»

علقت الإعلامية بسمة وهبة على التصريحات الأخيرة لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، التي أشاد فيها بغناء الراب وأن غناء الراب يختلف عن غناء المهرجانات، معبرًا عن احترامه لهذا النوع من الأغاني، بالإضافة إلى حب ابنه لتلك الأغاني وحضوره حفل غنائي لمطرب الراب الشهير «ويجز».

بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» صورة للفنان هاني شاكر معلقة عليها: «سيادة النقيب الفنان هاني شاكر صاحب التاريخ الفني الكبير لم أفهم حديثك بالمدح في مطربين الراب في الوقت اللي حضرتك قررت منع مطربين المهرجانات عشان خطر على الغناء المصري والذوق العام».

واستكملت حديثها: «حضرتك عارف إن فيه بعض أغاني الراب أخطر ألف مرة من أغاني المهرجانات توقعت من نقيب الموسيقين المصري أن يستشهد بمطربي فرق الموسيقي العربية، لا أن يحدثنا عن قيمة فن الراب لأن ابن حضرتك وزوجتك بيحبوه».

وهبي: مصر أهم من إن نقيب يمنع أو يسمح بنوع من الغناء

واختتمت كلامها: «حضرتك نقيب الموسيقين في دولة اسمها مصر يعني تاريخ الغناء فيها أكبر وأعظم وأهم من إن نقيب الموسيقيين فيها يمنع غناء، ويسمح بنوع تاني عشان أسرته بتحبه، أين العدل يا معالي النقيب؟».

نقابة الموسيقيين تمنع 20 مطرب مهرجانات عن الغناء

وكانت نقابة الموسيقين أصدرت قرارًا الأربعاء الماضي بمنع 20 من مطربي المهرجانات عن الغناء وإقامة الحفلات، وجاء أبرزهم حسن شاكوس، وحمو بيكا.

نقابة الموسيقيين ترد على هجوم نجيب ساويرس

كما أصدرت النقابة بيانًا أمس ردًا على هجوم رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي انتقد فيه قرار النقابة وقال: «أول مرة أشوف نقيب للمغنيين، فخور جدا بمنع الغناء، الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين، مش النقيب».

وجاء في البيان: «الأخ نجيب أموال النقابة هي أموال عامة، وإهدارها إهدار للمال العام، حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا، ونراهم في مهرجان الجونة القادم».