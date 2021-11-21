اعرف أسعار الإيجارات الإدارية «لو هتفتح مكتب بالدقي».. تصل لـ 55 ألفا

المقر الإداري هو أهم عوامل نجاح المشروع التجاري، واختيار المنطقة يساهم في زيادة نجاح المشروع، وتعتبر منطقة الدقي من أعرق المناطق التي يمكن الحصول فيها على وحدات الإدارية التي تراوحت ما بين 6 إلى 55 ألف جنيه

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار ايجار الوحدات الإدارية في منطقة الدقي، وفق سمسار العقارات علاء محمد، في التقرير التالي..

شارع مصدق

ويتراوح إيجار الوحدة الإدارية في شارع مصدق، ما بين 9 إلى 25 ألف جنيه شهريًا.

شارع المساحة

وفي شارع المساحة يتراوح سعر الوحدات الإدارية ما بين 6 إلى 15 ألف جنيه.

شارع البطل أحمد عبدالعزيز

ويتراوح سعر الوحدات الإدارية في شارع البطل أحمد عبد العزيز ما بين 7 إلى 35 ألف جنيه.

ميدان فيني

ويتراوح سعر الوحدات الإدارية ما بين 19 إلى 55 ألف جنيه.

شارع محي الدين أبو العز

وتتباين سعر الوحدات السكنية في شارع محي الدين أبو العز ما بين 6 إلى 17 ألف جنيه.

شارع نادي الصيد

وفي شارع نادي الصيد، يتراوح سعر الوحدات الإدارية ما بين 20 إلى 45 ألف جنيه.

شارع التحرير

ويتراوح سعر الوحدة الإداري في شارع التحرير ما بين 7 إلى 22 ألف جنيه.

أمور يجب الانتباه إليها خلال كتابة العقد

ويجب الانتباه إلى بعض الأمور عند كتابة العقد للوحدات الإداري، وهي كالآتي:

- ذكر بيانات المستأجر والمؤجر بدقة شديدة من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- التأكد من ترخيص الوحدة الإداري وذكر رقم الرخصة وكافة تفاصيلها.

- كتابة مساحة الوحدة بالتفصيل، مثل عدد الغرف وملحقاتها مثل المكاتب وحالاتها، إذا وجدت.

- ذكر قيمة الإيجار الشهري للوحدة الإدارية، ونسبة الزيادة السنوية، وهل سيتم التجديد التلقائي أم لا.