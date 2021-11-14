أرخص 5 مناطق للسكن في القاهرة الإيجار الجديد يبدأ من 500 جنيه

في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في معظم مناطق القاهرة الكبرى، يلجأ الكثيرون إلى الإيجارات الجديدة، لكن بسبب ارتفاع الأسعار، يبحث المواطنون عن أرخص المناطق والتي تمكنهم من الحصول على شقة مناسبة، وبإيجار مناسب.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة في المجال الاقتصادي، نستعرض أرخص 5 مناطق يمكن الحصول فيها على شقق إيجار جديد في محافظتي القاهرة والجيزة، وفقًا للسمسار سيد إبراهيم في التقرير التالي..

ارتفاع أسعار الإيجارات

وبحسب «إبراهيم»، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة خلال الفترة الماضية، لتعويض خسائر أصحاب العقارات التي تضررت من جائحة كورونا، بسبب وقف حركة الطيران بين الدول، وانخفاض الطلب على الشقق بوجه عام، لكن بعد عودة حركة الطيران، وعودة الدراسة والجامعات انتعش السوق العقاري من جديد من عدد من المناطق.

حلوان

يتراوح سعر الوحدة الإيجار في منطقة المعصرة بحلوان ما بين 1200 إلى 1700 جنيه، وفي وادي حوف ما بين 600 إلى 900 جنيه، وفي عين حلوان ما بين 500 إلى 1700 جنيه.

شارع فيصل

ويعتبر شارع فيصل من المناطق التي تعتبر أسعار الإيجارات بها منخفضة بشكل كبير، ويتراوح سعر إيجار الوحدة التي تقع على الشارع الرئيسي ما بين 2100 إلى 4000 جنيه، بينما الوحدات التي تقع في الشوارع الجانبية ما بين 700 إلى 2000 جنيه، ويتحدد الإيجار حسب مساحة الشقة، وما إذا كانت مفروشة أم لا، فضلا عن مدة العقد، وحالة العقار نفسه.

حدائق الأهرام

تراوح سعر إيجار الشقة في منطقة حدائق الأهرام، ما بين 1200 إلى 3500 جنيه، حسب مدى قرب الوحدة من البوابات.

عين شمس

وتعتبر منطقة عين شمس من أرخص المناطق التي يمكن الحصول على شقق إيجار جديد فيها، وهي تتراوح ما بين 1200 إلى 2500 جنيه في شارع أحمد عصمت، وفي شارع عين شمس الرئيسي يتراوح ما بين 700 إلى 2900 جنيه.

المدن الجديدة

وتعتبر المدن الجديدة، من أرخص المناطق التي يمكن الحصول فيها على وحدات للإيجار الجديد.

ففي مدينة الشروق حي الشباب، يمكن الحصول على وحدة إيجار جديد بسعر يتراوح ما بين 700 إلى 1400 جنيه، وفي مدينة بدر يتراوح سعر الإيجار ما بين 500 إلى 1000 جنيه، والعبور ما بين 1700 إلى 3000 جنيه.