هل اقترب الجيش السوري من معركة تحرير إدلب آخر معاقل الإرهابيين؟

عزز الجيش العربي السوري في الأشهر الأخيرة الوحدات العسكرية التي تحاول تحرير محافظة إدلب، بمساندة من القوات الجوية الروسية، حيث شن الجيش العربي السوري هجوما كبيرا في شتاء وربيع 2020، وحرر 35 منطقة سكنية، و320 كيلو مترا مربعا من الأراضي، بحسب قناة روسيا اليوم.

وسيطر الجيش السوري على مدينة معرة النعمان جنوب شرقي المحافظة، وعلى القسم الأهم من طريق «حماة - حلب»، ودخل في 5 فبراير مدينة سراقب الرئيسة عند تقاطع الطرق السريعة بين حلب وحماة وحلب واللاذقية، ما جعل التقارير تتحدث عن احتمالية بداية عملية عسكرية جديدة للجيش السوري في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة العناصر الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها «جبهة النصرة»، وبالتحديد في مدينة إدلب، وذلك بالتعاون مع الحليف الروسي الذي سيتولى مهمة التغطية الجوية.

وعلى خلفية الاستعدادات للمعركة المحتملة، بدأت الحكومة السورية بنقل عدد كبير من القوات العسكرية نحو الشمال السوري، وتعتبر قوات النمر الذي يقودها العميد «سهيل الحسن» من أبرز القوات التي من المتوقع أن تتولى المهام القتالية هناك، في الوقت الذي لم ترد فيه أي معلومات حول إرسال قوات فاغنر الروسية الخاصة للمشاركة في تلك العملية العسكرية البرية، وسط شكوك حول قدرة الجيش السوري على خوض معركة بهذا الحجم دون مساعدة ومساندة من قوات فاغنر الروسية الخاصة، بحسب قناة روسيا اليوم الإخبارية.

ويعتمد الجيش العربي السوري بشكل رئيسي على القوة الهجومية لقوات النمر ولعدد قليل من الوحدات العسكرية الأخرى، التي تم استخدامها سابقاً في العديد من المعارك على طول الخارطة السورية وبالأخص في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية حيث كان التواجد الأكبر لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محافظات مثل الرقة ودير الزور، بحسب قناة العربية.

