بورصة الدواجن اليوم الإثنين 22-11-2021 في مصر

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار بورصة الدواجن، لما لها من أثر كبير على حركة البورصة الرئيسية، والتي شهدت استقرارا اليوم دون أي تغيير في أسعار الدواجن.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 28 و29 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم بين 39 إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، أما البيض البلدي فيُباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الإثنين، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 47 جنيها.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 85 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 41 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 31 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 65 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 45 جنيهًا.