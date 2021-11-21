تحرير 26 محضرا ضد مخابز قرية شنرا في بني سويف

أعلن المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير 26 محضرا تموينيا ضد مخابز قرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بالتعاون مع إدارة تموين الفشن.

وقال وكيل تموين بني سويف: «تلقينا عدة شكاوى تضمنت تضرر أهالي قرية شنرا بمركز الفشن، من سوء حالة رغيف الخبز، كما تلقينا توجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم بفحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين».

حملة مكبرة استهدفت مخابز قرية شنرا جنوب بني سويف

وأضاف: «جرى تنظيم حملة مكبرة بالتعاون بين المديرية وإدارة الفشن حيث تمكنت تلك الحملة من تحرير 26 محضرا متنوعا ضد مخابز القرية، التي تنوعت بين 7 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق، و2 محضر للتصرف في الحصة، و4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و5 محاضر لتدني مستوى النظافة وأدوات العجين، و3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطن من الماكينة».

مدير عام تموين بني سويف: متابعة مستمرة لكافة مخابز المحافظة

وأشار مدير عام مديرية التموين ببني سويف، إلى المتابعة المستمرة لكافة المخابز البلدية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الإنتاج بالوزن والمواصفات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لكافة مخابز المحافظة، وتوجيه حملات في أوقاف مختلفة لضمان ضبط المخالفين.