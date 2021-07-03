«بني سويف» تحرر 130 محضرا ضد مخابز وبدالي تموين خلال أسبوع

كشف المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، عن تحرير 130 مخالفة ومحضر ضد مخابز بلدية مدعمة وبقالي التموين خلال الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على مدار أسبوع.

وقال عبدالله، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم تحرير 121 مخالفة بالمخابز البلدية، بواقع 18 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 24 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 22 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 23 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 8 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و 3 محاضر للتصرف في 18 جوال دقيق مدعم، 21 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس.

وأشار إلى تحرير 9 محاضر ضد بدالي التموين بينها تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و 5 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، التقرير الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية، خلال الفترة من 27 يونية الماضي حتى 3 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جهته، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

كما وجه بضرورة تكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.