مقتل شخص على الأقل وإصابة 20 آخرين في عملية دهس بـ «ويسكونسن»

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 20 شخصا في عملية دهس لمشاركين بـ مهرجان في «ويسكونسن» شمالي وسط الولايات المتحدة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال شخص يشتبه في تورطه بعملية الدهس. وتداولت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، سيارة حمراء اللون تخترق المهرجان من الخلف، فيما ظهرت الشرطة في مقطع ثاني، وهي تفتح النار على السيارة قبل اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

وكانت سيارة سيارة دفع رباعي حمراء، اقتحمت في وقت سابق من اليوم، مهرجانا في أحد شوارع «ويسكونسن» مخترقة إجراءات الشرطة لتأمين المهرجان، فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، ان الحادث وقع في «واوكيشا»، تبعد نحو 32 كيلومترا غرب ميلووكي بالولاية الامريكية.

الشرطة تنقل بعض المصابين إلى المستشفيات

وقال رئيس شرطة المدينة، دان طومسون، إن التحقيق جار، مضيفا إنه تم العثور على السيارة. وأشار طومسون، إلى أن الشرطة نقلت بعض المصابين إلى المستشفيات والبعض الآخر نقله أفراد الأسرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وعلى إثر الحادث، أعلنت جامعة كارول في واوكيشا، أنها مغلقة، وقال فيب تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن حرم الجامعة مغلق بسبب حادث مستمر، وسيتم توفير التحديثات في أقرب وقت ممكن.

من جانبها، قدمت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويسكونسن، تامي بالدوين تعازيها لجميع الضحايا، وقالت في تغريدة، إن العنف المروع في موكب واوكيشا لعيد الميلاد مفجع للغاية، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.