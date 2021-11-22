إصابة عدد من الأشخاص جراء دهس وإطلاق نار في ويسكونسن الأمريكية.. فيديو

أشارت قناة «العربية» الإخبارية، فجر اليوم الاثنين، إلى أنباء عن إصابات إثر إطلاق أعيرة نارية خلال عرض في ويسكونسن الواقعة في شمالي وسط الولايات المتحدة.

ودهس سائق يقود سيارة دفع رباعي حمراء، حشدا من الناس في مسيرة في ولاية ويسكونسن، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، وقال شهود عيان، إنهم رأوا عشرات الأشخاص على الأرض مصابين، وأن السائق أطلق النار، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

#BREAKING #BREAKING

RED SUV!!

seen escaping the Christmas parade in #Wisconsin

Police officers fired shots towards the red Ford.



The driver in Waukesha allegedly ran over multiple elderly women while shooting. pic.twitter.com/HjarJ7PcjU — News flash (@BRNewsFlash) November 21, 2021

من جانبه، قال أحد شهود العيان، إن السائق دهس العديد من النساء المسنات أثناء إطلاق النار من سلاح من نافذة السيارة.

وفي سياق متصل، قال عمدة «وكيشا»، شون رايلي، إنه يعتقد أنه لم يعد هناك خطر على الجمهور.

وفي سياق آخر، ألقت الشرطة الأمريكية، أمس الأحد، على 3 أشخاص من أصل 80 شخصا، يشتبه بسطوهم على متجر لبيع الملابس، في «والنوت كريك» بولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي لـ الولايات المتحدة.

وأشارت شرطة الولاية، في بيان بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 18 و32 عاما، ووجهت لهم تهم السطو والتآمر وحيازة مسروقات.

وأضافت شرطة «كاليفورنيا»، إن السرقة وقعت مساء يوم الجمعة الماضية، والمهاجمون اعتدوا على موظفين ورشوا أحدهم برذاذ الفلفل.

وأشارت شرطة ولاية «كاليفورنيا»، إلى أن بقية اللصوص غادروا بسرعة مسرح الجريمة بواسطة السيارات.