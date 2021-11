إصابة عدد من الأشخاص جراء دهس وإطلاق نار في ويسكونسن الأمريكية.. فيديو

أشارت قناة «العربية» الإخبارية، فجر اليوم الاثنين، إلى أنباء عن إصابات إثر إطلاق أعيرة نارية خلال عرض في ويسكونسن الواقعة في شمالي وسط الولايات المتحدة.

ودهس سائق يقود سيارة دفع رباعي حمراء، حشدا من الناس في مسيرة في ولاية ويسكونسن، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، وقال شهود عيان، إنهم رأوا عشرات الأشخاص على الأرض مصابين، وأن السائق أطلق النار، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

