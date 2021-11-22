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أمير الكويت يظهر في الديوان الأميري بعد شائعات عن تدهور صحته

ولي العهد الكويتي يستقبل رئيس «البرلمان» بقصر بيان

كتب:

حسن رمضان، ووكالات
06:44 ص | الإثنين 22 نوفمبر 2021
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح «يسار» مع ولي العهد مشعل الأحمد «يمين»

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح «يسار» مع ولي العهد مشعل الأحمد «يمين»

ظهر أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، للمرة الأولى، بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي في الأيام القليلة الماضية، وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن ظهور «الصباح»، جاء بمقر الديوان الأميري، خلال استقباله ولي العهد مشعل الأحمد وتبادلهما الحديث.

وكان نواف الصباح، طلب في وقت سابق، الاستعانة بولي عهده لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية بصفة مؤقتة.

نواف الصباح ولد بـ فريج الشيوخ في 25 يونيو 1937

وولد أمير الكويت نواف الصباح، في 25 يونيو 1937، في فريج الشيوخ بمدينة الكويت، وهو الأخ غير الشقيق لـ أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والابن السادس لـ أمير دولة الكويت الـ10، الشيخ أحمد الجابر الصباح «بين عامي 1921-1950»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تلقى في الخميس الماضي، اتصالاً هاتفياً، من ولي العهد الكويتي، الذي نقل له خلال الاتصال، تحيات أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.

واطمأن الملك سلمان، على صحة أمير الكويت، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

وفي سياق آخر، استقبل ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس الأحد، على التوالي رئيس مجلس الأمة «البرلمان»، مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ناصر المحمد، ورئيس مجلس الوزراء صباح الخالد وجاء ذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

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