أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، على استقالة الحكومة الكويتية، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بأنَّ أمير الكويت وافق على قبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح على أن يستمر كل منهم في تصريف الأعمال حتى الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة.

الحكومة تواصل تصريف العاجل من شؤون البلاد لحين التشكيل الجديد

وأضافت «كونا» نص البيان: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر في 24 يناير 2021 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، صدَر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة».

وقدّمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث استقبل الأخير في دار يمامة الاثنين الماضي، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، ورفع كتاب استقالة الحكومة.

وقال مصدر حكومي لصحيفة «القبس» الكويتية، إنَّ الحكومة الكويتية رفعت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث انتهى اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن قدّم الوزراء استقالتهم تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية.