أمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض الاختصاصات الدستورية مؤقتا

أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت محمد عبدالله الصباح، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح «بصفة مؤقتة»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، على استقالة الحكومة الكويتية، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

استقالة الحكومة الكويتية

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أنَّ أمير الكويت وافق على قبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، التي تقدمت بها الأسبوع الماضي على أن يستمر كل منهم في تصريف الأعمال حتى الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة.