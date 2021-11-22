قبول 1659 حالة من 7028 طلب تصالح في مخالفات البناء بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إجمالي الحالات التي تقدمت للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة بلغت نحو 7028 حالة، قُبل منها 1659 ملفا، ويجري فحص نحو 4907 ملفات، فيما رُفض 462 حالة لمخالفتها شروط التصالح، وأكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من إجراءات التصالح حتي يتمكن المواطنون من توصيل المرافق.

وتابع بأن هناك لجنة تصالح بكل مجالس المدن مهمتها فحص الملفات ومراجعتها قبل البدء في الإجراءات، وفي حالة استكمال المواطن الأوراق ودفع رسوم المعاينة والتصالح يجرى الحصول على موافقة اللجنة ورئيس المدينة، ثم يجرى عرضها على المحافظ للحصول على التصديق النهائي.

1667 طلب تصالح في شرم الشيخ

وقال المحافظ، إن إجمالي طلبات التصالح التي قدمت إلى مجلس مدينة شرم الشيخ بلغت نحو 1667 ملفا جرا قبول 950 ملفا منها، وجاري فحص 717 ملفا، مشيرا إلى أنه لم يُرفض أي ملف.

وذكر أنه وافق الأسبوع الماضي على 15 قراراً للتصالح في مخالفات البناء «نموذج 10» لأهالي مدينة شرم الشيخ، بعد إنهاء إجراءاتها بمعرفة اللجان المختصة في مخالفات البناء وطبقاً للقانون.

ووجه بسرعة إنهاء الإجراءات بمعرفة لجان الفحص في مخالفات البناء، والتقدم للتصديق على تلك القرارات لصالح المواطنين طبقاً للقانون.

توصيل المرافق والخدمات

وأكد المحافظ، أنه بعد الحصول على نموذج «10 تصالح» يقوم المواطن بالتقدم إلى مجالس المدن للحصول على توصيل المرافق والخدمات فورا، وقال إن إجمالي الحالات التي جرى التصديق عليها في مجال التصالح في مخالفات البناء بلغت نحو 1000 حالة حتي الأسبوع الماضي على مستوى كل المدن.

وأشار إلى أن هناك تعليمات لكل رؤساء المدن بضرورة إعطاء المواطن الذي حصل على نموذج التصالح خطابا إلى شركة الكهرباء وشركة المياه لتركيب وتوصيل المرافق، ويأخذ المواطن رخصته ويستكمل البناء طبقا للشروط والضوابط المتفق عليها.