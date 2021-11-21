رئيس الوزراء يوافق على توفير 30 مليون جنيه لتنسيق حديقة شرم الشيخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف خلاله بتوفير 100 مليون جنيه من إجمالي 600 مليون جنيه قيمة تكلفة المشروعات المقترحة، كدفعة أولى على أن يجري توفير باقي المبلغ تباعا، والموافقة على توفير 30 مليون جنيه لأعمال تنسيق الموقع للحديقة المركزية لمجلس المدينة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: نهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ؛ بهدف تحويلها إلى مدينة خضراء ومستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ جنوب سيناء عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ والموقف التنفيذي الخاص بها ومنها، مشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ، وديوان عام المحافظة، وإنشاء الحديقة المركزية لمدينة شرم الشيخ، وتشمل المشروعات أيضا، تطوير مدخل المدينة من المطار (ميداني السلام والصداقة)، وتوفير الماكينات الذكية لتقديم الخدمات للمواطن والسائحين، إلى جانب مشروع الجراجات الذكية، والتوسع في منظومة النقل الذكي.

تفعيل الهوية البصرية للمدينة ومشروع التاكسي الطائر

وتضمنت المشروعات تفعيل الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، وتفعيل منظومة التاكسي الطائر لتسهيل الحركة من شرم الشيخ إلى سانت كاترين وتطوير وتأهيل مطار سانت كاترين، إذ أشار وزير الطيران المدني إلى أنه بحلول شهر أغسطس 2022 ستنتهي أعمال التطوير والتوسعات في مطار شرم الشيخ.

كما يجري تطوير المحاور العرضية بالمدينة، وإنشاء مصنع لتدوير القمامة، فضلاً عن مشروعات تطوير الطرق والنقل بما في ذلك الطريق الدائري.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على عدد من المشروعات المقترحة من المحافظة، منها مشروعات ترفيهية، وأخرى خدمية، كما كلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها، باعتباره الأقدر على أعمال التشغيل والإدارة والصيانة.