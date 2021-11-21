مصادر: أغلب ملفات التصالح في مخالفات البناء تحتاج لاستكمال مستندات

تواصل وزارتا الإسكان والتنمية المحلية، أعمال فحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء، من خلال لجان مختصة لتقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإنهاء مخالفات البناء بالمحافظات، وأكدت مصادر حكومية أن أغلب طلبات التصالح التى تم تقديمها قبل نهاية مارس الماضى، تتطلب استكمال المستندات والأوراق المطلوبة حتى يتم البت فى ملفات التصالح بالقبول أو الرفض، مؤكدين لـ «الوطن»، أن حالات متعددة بمجرد حصولها على (نموذج 3)، توقفت عن استكمال المستندات المطلوبة، حيث يضمن هذا النموذج لصاحب الشأن تعطيل أى أحكام قضائية صادرة بشأن مخالفة البناء محل التصالح.

نموذج 10

وأشارت المصادر، إلى أنه لا يمكن إصدار (نموذج 10) للمواطنين وهو الموافقة على حالة التصالح فى مخالفة البناء، دون تسليم كل الأوراق إلى المركز التكنولوجى التابع للحى، حتى تقوم اللجان المختصة بفحص الملفات وتقييمها، وعلى المواطنين سرعة إنجاز الأوراق المطلوبة للتصالح، ومنها الرسومات الهندسية وشهادة السلامة الإنشائية.

مستندات مطلوبة للتصالح

وأكدت المصادر إلى وجود بطء فى فحص ملفات التصالح من قبل اللجان المختصة المكونة من مهندسين من أعضاء النقابة، ومن المستندات المطلوبة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء حتى يتم إجراء المعاينة، تقديم مستند يدل على أن المخالفة تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى عقد بيع مشهر أو إيجار، وتقرير يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة ونسختين من الرسومات المعمارية من مهندس معتمد، وترخيص البناء إن وجد، وبالنسبة لحالات التعدى على أملاك الدولة يقدم المستند الخاص بتقنين الوضع، وفى حالة التعدى على حقوق الارتفاق يقدم عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

حالات محظورة

ومن حالات التصالح المحظورة ويتم الرد عليها بالرفض، التعدى على خط التنظيم والتعدى على حماية النهر أو أراضى الآثار أو البناء على أملاك الدولة دون توفيق الوضع، ويتم إرسال إخطارات إلى أصحاب الشأن بمجرد الانتهاء من الفحص بالقبول أو الرفض لطلب التصالح.