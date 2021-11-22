ضبط مصنع معسل مغشوش وأسمدة مجهولة المصدر في سوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، بالاشتراك والتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط الأسواق بدائرة المديرية.

تفاصيل الحملة بمركز أخميم

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير الأمن، عن ضبط مصنع معسل بدون ترخيص، إدارة المدعو «حسن. م. م. م»، 38 عامًا، ويقيم بدائرة مركز أخميم، شرقي المحافظة، حيث يقوم بتجميع كميات من المواد الخام مجهولة المصدر وتصنيع معسل مغشوش وتقليد علامات تجارية مملوكة للغير بقصد غش المستهلك مخالفاً القانون.

وضُبطت 285 كيلو جرامًا من المعسل والتبغ تحت التجهيز، و180 كيلو جرامًا من العسل الذي يستخدم في التصنيع، و500 كرتونة فارغة، و400 عبوة فارغة مدون عليها علامة تجارية، و34 «باركود ليبل» ملصق تمهيداً لتصويرها، وميزانين كهربائيين وطاولة حديد للتجهيز، وماكنية تصوير ألوان تستخدم في تصوير وطباعة علامات تجارية مملوكة للغير.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ضبط كميات من الأسمدة الزراعية في دار السلام

كما تمكنت مديرية التموين من ضبط كلٍ من «سمير ن ع»، 56 عامًا، صاحب محل أسمدة كيماوية، ويقيم بدائرة مركز دار السلام، لحيازة وعرض أسمدة كيماوية مجهولة المصدر بدون فواتير، مخالفاً القانون رقم 113 لسنة 1994، وضُبط 2طن أسمدة.

كما ضُبط «محمد. ح أ. ع»، 37 عامًا، مدير مسؤول مخبز بلدي، ويقيم بدئرة مركز البلينا، لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز لبيعها في السوق السوداء مخالفاً القانون رقم 95 لسنة 1945، وضُبط 1.3 طن دقيق مدعم.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحيلت الوقائع المذكورة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.