تجار المعسل يحذرون من «المغشوش»: نستعد لتوفير مخزون كاف لموسم الشتاء

شهدت أسعار المعسل والدخان استقرارا خلال الشهر الجاري، وأوضح عدد من التجار أن هناك استعدادات كبيرة لموسم الشتاء لتوفير مخزون كاف من المعسل والدخان.

تزايد الإقبال على طلب المعسل

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبيعات المعسل شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى تنشيط المبيعات، ويأتي ذلك في الوقت الذى يتراجع فيه استهلاك السجائر بنسبة 10%، مشيرًا إلى ثبات أسعار المعسل والدخان دون زيادة.

كما أعلنت الغرفة أسعار السجائر، وأشارت إلى أن مبيعات المعسل تقفز في أواخر فترة الصيف، بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة جني الفلاحين لمحاصيل العروات الشتوية، وزيادة عمليات الصيد، وهو ما يجعلهم يقبلون على الشيشة.

شعبة الدخان تناشد المواطنين الشراء من أماكن موثوقة

وشدد رئيس شعبة الأدخنة على ضرورة شراء المعسل من أماكن موثوق فيها، لعدم تعرضهم لشراء معسل مغشوش، والذي تنتجه مصانع «بير السلم»، ويُروج في الأسواق الشعبية والأرصفة، لافتًا إلى أن هذه المصانع تقوم بتقليد العلامة التجارية للشركات المرخصة وتبيع التبغ المغشوش.

شعبة المقاهي تشهد انتعاشة في فصل الشتاء

من جهته، أكد عفت صلاح، سكرتير شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية، أن هناك انتعاشة يشهدها سوق المعسل في فصل الشتاء حتى لو أُغلقت المقاهي، قائلًا «مدخن المعسل زيه زي اللي بيشرب سجائر، لو ملقاش مكان يشرب فيه هيشرب في بيته».

وقدرت إحصائية لشعبة الدخان باتحاد الصناعات، حجم إيرادات المعسل في مصر بـ25 مليار جنيه سنوياً، وأوضحت الإحصائية أن التكلفة الاقتصادية للتدخين تصل إلى 6% تقريباً من متوسط الدخل الشهري للأسرة المصرية.