رحلة الإعلامية أسماء مصطفى مع السرطان.. 7 أشهر معاناة انتهت بالوفاة

غيّب الموت الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، قبل قليل، بعد رحلة 7 أشهر مع مرض السرطان.

إعلان إصابة أسماء مصطفى بالسرطان

في أبريل الماضي، أعلنت الإعلامية أسماء مصطفي في منشور عبر حسابها على فيس بوك، إصابتها بالسرطان، قائلة: «حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونساله اللطف فيه، مش عايزة حد يزعل، أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسة في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كدة عدم ظهورى هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلا الدعاء».

جراحة لإزالة ورم خبيث

وبعد أيام قليلة من إعلان إصابتها بمرض السرطان، خضعت أسماء مصطفى لجراحة دقيقة، وطالبت متابعيها عبر فيس بوك بالدعاء لها، قائلة: «بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لإجراء جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث».

الحالة معقدة

وفي أغسطس الماضي، أعلنت أسماء أنّ حالتها الصحية معقدة، قائلة: «ما زلت في هذه المحنة، وحتى الآن واللحظة معنديش جديد غير إني منتظرة إني مع الفحص الجاي بإذن الله ألاقي استجابة للعلاج، وأكيد بإذن الله لما ربنا يكتبلي الشفاء من عنده هطلع وأقول واتكلم معاكم كتير، نفسي أكون مفيدة فعلا للناس بس حاليا مينفعش».

وأضافت: «وفي حالات معقدة زي حالاتي بتاخد أكثر من نوع علاج كيماوي مع بعض، وكل شوية تعديل، رجاء نخلي بالنا نتوكل على الله وناخد بالأسباب وربنا كريم».

جراحة ثانية

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت أسماء عبر صفحتها على فيس بوك، خضوعها لعملية جراحية ثانية، وكتبت أسماء مصطفى، «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وعادت أسماء وطمأنت جمهورها بعد أيام من العملية، قائلة: «العملية عدت بسلام، لكن ما زال هناك جزء من الورم الخبيث موجودا».