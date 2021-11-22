دعم استقبال مستشفى التل الكبير بـ10 أسّرة والتعاقد مع أطباء جدد

فاجئ الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور محمد عفيفي مدير المكتب الفني بالمديرية، مستشفى حميات التل الكبير، والمستشفى المركزي، وذلك للاطمئنان علي انتظام سير العمل، وتقديم ومتابعة الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي المترددين علي المستشفيات، بهدف الارتقاء بأداء المنظومة الصحية.

10 أسرّة جديدة مجهزة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى التل الكبير

وأثناء جولته المفاجئة، قرر الدكتور علي حطب، دعم قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى التل الكبير المركزي بـ10 أسرّة مجهزة جديدة، وكذلك التعاقد الفوري مع 5 أطباء باطنة للمستشفى، إضافة إلى زيادة أعداد أطباء الصيدلة لمستشفى حميات التل الكبير، وتغيير المؤشر القديم لتنك الأكسجين، وعمل تندات على لوح مفاتيح موالدات الكهرباء، وذلك حفاظا عليها وإطالة عمرها الافتراضي، ورفع كفاءة وتطوير المطبخ الخاص بالمستشفى.

وقال الدكتور علي حطب، إن مستشفي التل الكبير المركزي تحت التطوير، وتم التأكد على استمرار تقديم الخدمات الطبية للأهالي، حيث تم المرور والتفتيش علي قسم الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعامل، ومخازن المستلزمات الطبية، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، وقسم الأطفال، والباطنة، والكلي الصناعي، وتم المرور والاستماع لمرضي الغسيل الكلوي الصناعي، والذي أشادوا بالأطباء وأطقم التمريض، وحسن معاملتهم.

حطب: استمرار الجولات المفاجئة لتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

وأكد الدكتور علي حطب، استمرار الدوري والمفاجئ علي جميع مستشفيات المحافظة، وذلك لتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لأهالي محافظة الإسماعيلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أنه تم إعداد فرق من الإدارات المختلفة بمديرية الصحة على أعلى مستوى للمرور ومتابعة انتظام العمل في مستشفيات المحافظة، لافتًا إلى عدم التهاون مع أي مقصر في عمله.

وشدد «حطب»، على جميع الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، الالتزام بحسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، منوهًا بمتابعته بصفة دورية لسير وانتظام العمل، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضي والمترددين على تلك المنشآت الطبية.