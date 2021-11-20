خدمات طبية وعلاجية لـ2292 حالة بمركز أبوقرقاص في المنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تنفيذ قافلة طبية بقرية الخياري بمركز أبوقرقاص، علي مدار يوميين متتاليين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2292 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

القافلة تشمل جميع التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 421 حالة جراحة، و600 حالة أطفال، و208 باطنة، و23 قلب، و127 نساء، و102 أسنان، و272 جلدية، و70 حالة في قسم تنظيم الأسرة ؛ و261 حالة أنف وأذن، إلى جانب إجراء 177 تحليلا مختلفا، و62 حالة موجات صوتية وعمل 10 حالة رسم قلب، وعمل 4 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ126 مترددا.

وأجرت القافلة خلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 57 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحية لـ97 مترددا.

قافلتان علاجيتان في الأسبوع

وتطلق مديرية الصحة قافلتين علاجتين خلال الأسبوع الواحد تستهدف القرى الأكثر احتياجا، والتي تبعد 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، ويتم توقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات وصرف الأدوية بالمجان.