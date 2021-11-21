«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية وشبورة غدا في الإسماعيلية

أعلنت هيئة الأرصاد عن سقوط أمطار تصل إلى أن تكون رعدية غدًا الاثنين على محافظة الإسماعيلية، وحذرت من حالة من سوء الطقس على أنحاء المحافظة.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان رسمي لها، أن غدا الاثنين 22 نوفمبر قد يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا التي تضم محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وجنوب سيناء.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها اليوم من وجود شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد استقرارا في حالة الطقس مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح في كافة أرجاء المحافظة.

واختفت الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فيما شهدت الطرق سيولة مرورية طوال ساعات اليوم.

استمرار حالة الطوارئ

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد بانعقاد غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة متواصلة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

واستمرت عملية انتشار السيارات في الطرق الرئيسية وأماكن تراكم الأمطار تحسبا لسقوط الأمطار في الشوارع والميادين وأماكن التجمعات.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الأحد على عكس الأيام الماضية مع زيادة ملحوظة في سرعة الرياح فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول، استعدادا لاستقبال موجة الطقس السيئ خلال اليومين الماضيين.