صديقات أسماء مصطفى «في ظهرها» وقت مرضها بصلوات ودعاء وصدقة جارية

دعوات وصلوات وصدقة جارية، دعم لا ينتهي وسند من صحبة رُزقت بها الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى وقت مرضها، لتجدهم «في ظهرها» خلال رحلة معاناتها مع مرض السرطان اللعين، حتى الهدايا كانت مختلفة، فلم تكن شوكولاتة أو ورد بل كانت تبرع بجهاز حقن كيماوي كصدقه جارية، بمستشفى 57357 في أكتوبر الماضي.

الإعلامية الراحلة أسماء مصطفي، حكت قصة دعم أصدقائها في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قالت فيه: «النهاردة بجد جاتلي أغلى هدية ممكن إنسان في مرضه أو شدة محتاجها، أصحابي الستات الجدعات، وأحلى ماميز في الدنيا فكروا يجيبولي إيه هدية وعملوا أحلى حاجة في الدنيا ممكن أكون أنا وغيرى محتاجينها ولا تقدر حقيقي من وجهة نظري بثمن».

وكتبت أسماء مصطفى: «بدل ما كل واحدة تروح تجيبلي هدية أو ورد شيكولاتة اللي هيا الهدايا لما بتروح تزور حد وطبعا كتر خيرهم، إنما جمعوا بعض ولموا الفلوس وراحوا اشتروا جهاز حقن كيماوي وحطوه باسمي في مستشفى 57357».

وتابعت: «أنا عارفة إنهم مش منتظرين شكر مني، ولا البوست ده حتى، بس أنا حبيت انشر فكرتهم الحلوة الى كلها إنسانية وثواب كبير، ربنا يجازيكم بالمثل وأثر ربنا يخليكم ليا يا رب».

وأكملت الإعلامية الراحلة، في منشورها الذي شاركته وقت مرضها: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا في محنتىي آه رزقني إني أعاني من السرطان وأشوف قسوة التجربة لكن كمان رزقني بنعمة كبيرة بكم من البشر كلهم نقاء دعوات كانت بتوصلني من كل مكان طول الوقت، وفي أطهر بقاع الأرض في الحرم وفي صلوات وبالجوامع والكنائس وختم للقران وإطعام وإفطار صايم».

واختتمت: «يا رب لك الحمد على رزقك ونعمك شكرا ليكم مهما ما شكرتكم مش هقدر أوفيكم حقكم ربنا يحفظكم ويجعله في ميزان حسناتكم، يا ريت بجد اللي يقدر يعمل زيهم ده بيفرق فعلا وربنا يتقبل ويشفى كل مريض».

وفاة أسماء مصطفى

رحلت عن عالمنا الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم، بعد صراع مرير مع المرض، ونعاها زوجها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قبل قليل، قائلا: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».