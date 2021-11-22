التأمين الصحي الشامل.. خدمات علاجية بمقاييس عالمية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التأمين الصحي الشامل.. خدمات علاجية بمقاييس عالمية»، إذ يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في البلاد، ما جعل جميع الجهات المعنية تتكاتف لتنفيذ تعليماته بإطلاق المنظومة.

قانون التأمين الصحي الشامل كان حلما بعيدا

وأوضح التقرير، أنّه منذ سنوات طويلة كان قانون التأمين الصحي الشامل حلما بعيدا عن الواقع، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرر تشكيل نظام صحي شامل لكل المصريين، والبدء في التطبيق السريع مرحليا للقانون، لينعم المواطنين بالخدمات الطبية ذات الجودة العالية التي تتفق مع المواصفات العالمية.

أكثر من 5 ملايين سجلوا في أولى مراحل التأمين الشامل

وتابع التقرير، أنّه جرى افتتاح المرحلة الأولى لتكون البداية من بورسعيد ثم 5 محافظات أخرى، هي: الأقصر، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وأسوان، بفاتورة تتجاوز 51 مليار جنيه، وحاليا جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى الآن، بما يمثل 85% من المواطنين المستهدف تسجيلهم والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن.

معدل تسجيل المواطنين كسر حاجز المليون في 3 محافظات

وأضاف التقرير، أنّ معدل تسجيل المواطنين كسر حاجز المليون في 3 محافظات، هي: الإسماعيلية والأقصر وأسوان، حيث جرى تسجيل أكثر من 1.2 مليون مواطن في الإسماعيلية و1.3 مواطن بالأقصر و1.1 مليون مواطن في أسوان.

الإقبال الكبير على التسجيل يؤكد الثقة في المنظومة

وأتمّ التقرير، أنّ الإقبال الكبير على التسجيل في المنظومة، يدل على ثقة المواطنين في إصلاح منظومة القطاع الصحي بمصر، ومشروعات الدولة التي يتم تقديم كل الدعم لإنجازها بأعلى معايير ومستويات الجودة العالمية في ضوء تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.