«السبكي»: التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس مطلع 2022

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، إن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، بداية العام المقبل، مشيرا إلى تسجيل 75% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بالمحافظة ضمن المنظومة.

جاء ذلك خلال مرافقته اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس، ومنها أعمال مشروع إنشاء المجمع الطبي بالسويس الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفت إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة قبل بدء إطلاقها بالمحافظة، يعكس ثقة المواطنين في قيادتهم السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشروعات الدولة، كما يدل على نجاح تطبيق المشروع على أرض الواقع بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى مستويات الجودة العالمية، والعائد الصحي والإنساني الضخم لهذا المشروع على المواطنين بتلك المحافظات.

تطوير 35 منشأة صحية بالسويس

وأضاف السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس ترتكز على 35 منشأة صحية، منها 29 مركز ووحدة طب أسرة، تم استلام 26 منها حتى الآن، وجار استلام الباقي بعد إنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية لهم، إضافة إلى 6 مستشفيات تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وهي: «المجمع الطبي بالسويس، التأمين الصحي بالسويس، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى صدر السويس، مستشفى طوارئ العين السخنة»، وذلك بما يضمن توفير جميع مستويات الخدمة والرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

امتداد منظومة التأمين الشامل لجميع المحافظات في أقل من 10 سنوات

وأكد أن يجري العمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى مستوى من الكفاءة، وفقًا لتوجيهات الرئيس بتوفير الخدمات والرعاية لصحة المتكاملة والمتميزة على أفضل مستوى لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمات الصحية، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق؛ لإنهاء مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظة السويس، وكذلك للعمل على امتداده بالمحافظات الأخرى في مدة أقل من 10 سنوات؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.