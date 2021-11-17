الصحة: قوائم الانتظار تمهد لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية «القضاء على قوائم الانتظار» تهدف لتقليل وقت انتظار المريض للعمليات الجراحية العاجلة، فالجهود التي تُبذل من الدولة لتطوير سير العمل في المنظومة الصحية لابد أن يستشعرها المواطن من خلال خدمة صحية متميزة تقدم له، وهذا ما تقوم عليه الوزارة، مؤكدًا أن هناك هيئة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وذلك خلال مداخلة على «MBC مصر».

قوائم الانتظار مبادرة لكل المحافظات

وأضاف «عبد الغفار» أن هناك توجيها من القيادة السياسية بأن نسير في منظومة التأمين الصحي الشامل بالتدريج في محافظات مرحلتين أولى وثانية، لكن في نفس الوقت وعلى التوازي لا تقتصر مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» على محافظات التأمين الصحي فقط، وإنما تُعد مبادرة لكل المحافظات ولكل المصريين، فالتطوير لا يقتصر على المحافظات التي تدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء بالإحلال والتجديد أو بناء مستشفيات أو افتتاح مراكز صحية متميزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أننا حال متابعتنا لافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الطبي والمستشفيات، سنجد افتتاحات في جميع المحافظات، وليست فقط التي وصلها التأمين الصحي الشامل، «فيه تطوير في كل المحافظات، المبادرة تشمل الـ100 مليون مصري، وفي ربوع مصر كلها، المبادرة دي موجودة من أقاصي الصعيد إلى الإسكندرية شمالا، فالحقيقة أننا نسير في خطين متوازيين».

مبادرة قوائم الانتظار تمهد لتطبيق التأمين الشامل في المحافظات

وتابع: «الخط الأول هو المحافظات التي تدخل في التأمين الصحي، والخط الثاني تقديم الرعاية الصحية على نفس المستويات في بقية المحافظات التي تعد المبادرة دي تمهيد وإعداد وتأهيل للكوادر البشرية والمنشآت الصحية للالتحاق بالتأمين الصحي عشان منكونش بادئين من أول وجديد، نلاقي المحافظة مجهزة والناس فيها مجهزة وقادرين على التعامل مع الظواهر الصحية».