حكاية شاب وفتاة من الإسماعيلية فازا ببطولة العالم في القوة البدنية

نجح شاب وفتاة من مواليد محافظة الإسماعيلية في تحقيق المركز الأول «ناشئين تحت 21 سنة» في بطولة العالم للقوة البدنية، التي أقيمت خلال الفترة الماضية في دولة البرتغال.

وشارك الشاب عبد الرحمن ذكي، والشابة آية سويلم ممثلين عن محافظة الإسماعيلية في بطولة القوة البدنية في البرتغال، محققين 5 ميداليات فوق السن وتحت السن بينهم ميداليتان ذهبيتان.

آية سويلم: حطمت رقما قياسيا

وقالت آية سويلم بنت محافظة الإسماعيلية إنها نجحت في المركز الأول ناشئين تحت سن 21 سنة في البطولة التي أقيمت في البرتغال إضافة إلى تحقيق رقم قياسي من 162.5إلى 187.5 فيما حصلت على المركز الثالث فوق 23 سنة في وزن 75 كيلو للبينج.

وأضافت آية أنها بدأت في لعبة رفع الأثقال منذ سن صغير محققة ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية متفوقة على كل اللاعبين مشيرة إلى أن طموحها تحقيق الميداليات الذهبية في جميع البطولات العالمية التي ستشارك بها.

وتابعت: «بدأت ألعب من سن 10 سنوات لعبة الكاراتيه التي أهلتني للعب المصارعة في عمر 12 عاما وفي 2016 بدأت التمرين على رفع الأثقال ولم تكن سهلة في البداية نهائياً لكني نجحت في الانضمام إلى النادي الإسماعيلي».

وأشارت اللاعبة آية سويلم إلى أن أزمة ألعاب رفع الأثقال في مصر تكمن في قلة الإمكانيات مع عدم الاهتمام بالألعاب الفردية قائلة: «أحياناً كنت بتمرن علي حسابي واشتري كل المعدات واللبس الرياضي وأسافر للمشاركة في البطولات علي حسابي الشخصي».

سويلم: شاركت في بطولات العرب وأفريقيا والبحر المتوسط

ونجحت اللاعبة آية سويلم بعد تفوقها في بطولة الجمهورية في المشاركة ببطولة أفريقيا في الجزائر في عام 2017 بعد عام واحد من بدء لعبها لرفع الأثقال ثم بطولة العرب وبطولة البحر المتوسط تحت سن 19 عاما والتي أقيمت في الجزائر.

وقالت: «كنت بسافر علي حسابي الشخصي للمشاركة في البطولات ودائما أسرتي كانت داعمة لي في مشواري الرياضي متحملة الأعباء النفسية قبل المادية لمساعدتي في تحقيق البطولات ورفع اسم مصر عاليا».

عبد الرحمن ذكي: كان أملي رفع علم مصر في المركز الأول

وقال اللاعب عبد الرحمن ذكي الحاصل على المركز الأول في القوة البدنية إن كل أمله خلال المشاركة في البطولة رفع اسم وعلم مصر في المركز الأول في البطولة.

وأضاف أنه يمارس لعبة رفع الأثقال منذ حوالي 4 سنوات ونجح في تحقيق العديد من البطولات علي مدار السنوات الماضية وتحقيق المراكز الأولى علي مستوى الجمهورية وأفريقيا والعرب.

وتابع: «كل أملنا فقط الاهتمام باللعبة من قبل وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة ودعم الألعاب الفردية لتحقيق مزيد من البطولات لامتلاك مصر نخبة من اللاعبين في القوة البدنية في الفترة الحالية».