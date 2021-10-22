إسلام بطل «مستر أوليمبيا» في القوة البدنية.. ليس «بيج رامي» فقط (فيديو)

لم يكن بيج رامي هو الوحيد الذي رفع اسم مصر عاليا في بطولة «مستر أوليمبيا» الأخيرة، بل هناك عدد من الرياضيين المصريين، حفروا أسماءهم بحروف من ذهب في تلك البطولة العالمية، أبرزهم إسلام عبد المعين، 34 سنة، ابن مدينة الإسكندرية، الذي حصد ميداليتين «ذهبية وفضية» في البطولة نفسها في القوة البدنية، وهي البطولة التي شهدت تنافس 160 دولة، ليتربع ابن النيل على رأسهم.

«الوطن» التقت بالنجم العالمي إسلام عبد المعين، داخل صالة الألعاب الرياضية «الجيم» الخاصة به، حيث أكد عبر بث مباشر أن تلك اللعبة تتكون من 3 رفعات، موضحًا: «هي نفسها بطولة مستر أوليمبيا لكمال الأجسام بس لعبة تانية خالص».

إسلام عبد المعين.. بطل مستر أوليمبيا في القوة البدنية

ذلك الشاب الذي حصد ميداليتي «مستر أوليمبيا» لهذا العام، سبقهما تتويجه في عام 2019 بميدالية أخرى، مؤكدًا أن نجاحه جاء نتيجة عمل دؤوب على مدار قرابة 30 عاما، حيث إنه رياضي منذ أن كان في الخامسة من عمره، حيث اعتاد ممارسة الكاراتيه قبل أن يتجه إلى رفع الأثقال، مؤكدا أن من وجهه لتلك الرياضة، مدرب المنتخب الكابتن، محمد سعيد، آنذاك، وأقنعه بلعب تلك اللعبة ليحفر فيها اسمه كبطل عالمي.

ويقول إسلام: «حبيت اللعبة دي لأنها مالهاش سن، وبنلعب على أرقام عالية، حتى في بدايتي الكابتن اختبرني وحملت 200 كيلو، مع إني ماكنتش متوقع أني أقدر أعمل كده».

"إسلام": القيادة السياسية تدعم الرياضيين

وأشار إلى أنه يهدي الفوز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: «إحنا ولادك ورفعنا علم مصر في أمريكا»، مؤكدًا أن القيادة السياسية في الوقت الحالي، تهتم بالرياضة والرياضيين، وبالتحديد الألعاب الفردية، التي بدأت تحصل على جزء مما تستحقه، مشيرا إلى أنه يأمل أن تستمر الدولة المصرية في دعم أبطالها وشبابها، واستغلال محبة الشباب لألعاب الجيم حاليا، من أجل خلق أبطال رياضيين على أعلى مستوى.

لقاء إسلام مع "بيج رامي"

وعن لقائه مع «بيج رامي»، قال: «كنت واقف مع بيج رامي وشجعته وهو شجعني وقال لي إحنا سفراء لمصر وعاوزين نعمل حاجة لمصر عشان العالم كله يتفرج علينا»، مشيرا إلى أنه بعد ذلك اللقاء، حصل على المركز الأول في البينش بريس، والمركز الثاني في الديت ليفت، مؤكدا أمله في إدخال تلك اللعبة بنفس قوانينها في الأولمبياد القادمة من أجل تمثيل مصر وحصد ميدالية أوليمبية».