«العربية للتصنيع» تستقبل 22 سفيرا لدول أوروبية لبحث التعاون المشترك

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل، 22 سفيرا لدول أوروبية بينهم كلا من سفير الاتحاد الأوروبي، وسفراء روسيا واسبانيا وسويسرا، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية.

وعرضت الهيئة على سفراء الدول الأوربية فيلمًا تسجيليًا عن مختلف المجالات الإنتاجية التي تعمل عليها الهيئة العربية للتصنيع، سواء مجالات متعلقة بالصناعات الدفاعية أو المدنية.

رئيس العربية للتصنيع لـ22 سفيرا أوروبيا: نستهدف تعزيز التعاون المشترك

وألقى الفريق التراس، كلمة رحب فيها بالسفراء الحضور، مؤكّدًا حرص الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعاون البناء مع مختلف البلدان الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات لتحقيق نتائج مثمرة لكلا الجانبين.

وقال رئيس «العربية للتصنيع»، خلال كلمته، إنَّ الهيئة حريصة على المشاركة في المشروعات القومية والتنموية التي تعمل بها الدولة، التي تنشط الدولة المصرية في تنفيذها في مختلف اتجاهات الدولة من أسوان حتى الإسكندرية ومن رفح حتى السلوم، حيث لا يوجد محافظة في مصر إلا وتشهد نشاط تنموي متكامل ومتزايد.

وشدد «التراس»، على أهمية التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات التنموية سواء في المشروعات المتعلقة بالجوانب المدنية أو الدفاعية، مؤكدا انفتاح الهيئة على التعاون مع الشركات العالمية.

ولفت رئيس «العربية للتصنيع»، إلى اهتمام الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي على العمل على بناء الإنسان أيضًا بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية كذلك، لافتا إلى اهتمام الهيئة بالعمل على تأهيل الكوادر، والعمل على رفع كفاءاتها على جميع الأصعدة.

مساعد وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة

من جهته، رحب السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية، بزيارة السفراء الأوروبيين، مؤكّدًا أنَّ هناك حرص من الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاؤها من الدول الأوربية.

وعقب انتهاء كلمته، سلم الفريق التراس مساعد وزير الخارجية درع الهيئة تقديرًا لجهوده في دعم أنشطة الهيئة وعلاقتها مع دول العالم.