«الأعلى للإعلام»: نسعى لتطوير آلية سريعة لتلقي شكاوى حقوق الطفل

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إنَّه تمّ عقد حلقات نقاشية مع أطراف محددة لمعرفة القواعد القانونية الحاكمة لدعم حقوق الطفل في الإعلام، مشيرًا إلى أنَّ مدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر تنقسم إلى جزأين هما جزء ملزم وجزء استرشادي وتتبنى سياسة داخلية تتضمن الحد الأدنى لحقوق الطفل.

المجلس سيطوّر آلية سريعة لتلقي الشكاوى ومناقشتها

أضاف الأمين العام للمجلس، في كلمته خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف حول حقوق الطفل، أنَّ «هناك عدد من الأطراف الحكومية التي ترتبط بشكل مباشر بمدونة السلوك التي يعمل عليها المجلس الأعلى للإعلام منها جهاز حماية المستهلك وهو جهاز فاعل وله دور، وكذلك نقابتي الصحفيين والإعلاميين والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وكذلك وزارة الداخلية وكلما كانت آليات التواصل بين الأطراف الحكومية سريعة وفعّالة كلما استطعنا مواجهة السلوك غير المرغوب فيه».

وأوضح أمين المجلس الأعلى للإعلام، أنَّ المجلس سيطوّر آلية سريعة لتلقي الشكاوى ومناقشتها داخل المجلس، مشيرًا إلى أنَّ كثير من القضايا تبدأ بشكوى ويتمّ دراستها والتعامل معها كما ينبغي.

الديهي: اعترف أني لم أمنح الطفل حقه في برنامجي التليفزيوني

من جهته، قال نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومقدم برنامج بالورقة والقلم على قناة «Ten» الفضائية: «أعترف أني لم أمنح الطفل حقه في البرنامج التليفزيوني الخاص بي، ويجب أن تشمل البرامج التليفزيونية جزء خاص للطفل، علينا دور كبير جدًا المرحلة المقبلة».

وتمّ عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة حوارية اليوم، وأخرى ستعقد غدًا، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، تم خلالهما تنظيم مائدة مستديرة مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، وتستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.