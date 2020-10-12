وزير الشباب يلتقي ممثلي "اليونيسيف" بمصر ويتفقد معرض "مشواري"

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ، تيد شيبان المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة اليونيسيف، وجيريمي هوبكنز ممثل المنظمة بمصر، لبحث آفاق التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وأشرف البجرمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

الوزير يتفقد معرضًا للمنتجات اليدوية

وتفقد الدكتور أشرف صبحى برفقة ممثلي اليونيسيف معرضاً للمنتجات اليدوية لبرنامج مشواري بالقاهرة، أعقبه استعراض النماذج الناجحة بالبرنامج الذى تنفذه المشروعات وتدريب الشباب بالوزارة بالتعاون لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والذي يعمل على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل وتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب.

تسهيل وضع الخطط الاستراتيجية

وأكد وزير الشباب خلال استقباله وفد اليونيسيف تسهيل وضع الخطط الاستراتيجية للتوصل إلى تحقيق الأهداف العامة لتقوية البرنامج، مشيرًا إلى أن برنامج "مشواري" يتفق مع محور بناء الإنسان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير، مع ضرورة الاهتمام بالتسويق الجيد للمنتجات داخلياً وخارجياً بالاطلاع وزيارة معرض تراثنا الذى يضم مجموعة من منتجات الحرف والصناعات اليدوية الوطنية والترويج للصناعات اليدوية والحرفية الوطنية .

واستعرض وزير الشباب جهود الدولة لتنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية من خلال جامعة أسلسكا بهدف اتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، بالإضافة إلى دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستعرض أيضًا نماذج من الدراجات التي تتيحها الوزارة للشباب والماراثونات التي تنفذها بمختلف المحافظات، ووجه بدراسة إمكانية تحويل برنامج مشواري لريادة أعمال مع دراسة وجود شركة وطنية تختص بالمنتجات والحرف اليدوية.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف إلى أهمية أنشطة برنامج مشواري المنفذة تحت رعاية الوزارة على مستوى إحدى عشرة محافظة، مشيدًا بسعيه للتكامل في المشروعات والاستثمار بالعنصر البشري وتهيئة بيئة داعمة له.

وعرض شباب مشواري قصص نجاحاتهم التي حُققت منذ بداية انضمامهم للبرنامج التي تنفذه الوزارة في محافظات الجمهورية، وكيف التحقوا وعرفوا واستفادوا منه .

ويعمل برنامج مشواري على تنمية مهارات الحياتية مثل مهارات مثل الاتصال، وتحديد الأهداف، والتفكير الابتكاري، ومهارات التوظيف مثل كتابة السيرة الذاتية ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، ومهارات إنشاء المشروعات الصغيرة للشباب، بالإضافة إلى مراكز خدمة المشورة المهنية للشباب.