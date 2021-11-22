«الأهلي للخدمات»: شراء شركة سياحة لإجراء كافة تعاقدات الفرق الرياضية

قالت إيمان سامي عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، إن الشركة بصدد شراء شركة سياحة «فئة أ»، خلال الأشهر المقبلة؛ لإجراء كافة تعاقدات الفرق الرياضية من حيث الانتقالات والإقامة بالفنادق داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لشراء شركة سياحة بدلا من تأسيسها، هو وقف تراخيص الشركات من قبل وزارة السياحة منذ أكثر من 10 سنوات.

تنظيم رحلة الفريق الأول للنيجر

وأضافت «سامي»، لـ«الوطن»، أن الشركة بدأت بالفعل خلال الأسابيع الماضية، في ممارسة أعمالها، ونظمت سفريات لعدد من الفرق الرياضية للنادي؛ منها سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لملاقاة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ 32 لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري، كما أجرت الحجوزات الداخلية بالفنادق المصرية خلال المباريات المحلية والمعسكرات.

زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة

وأشارت إلى الشركة حاليا في طور التنظيم الإداري، من حيث اختيار الهيكل التنفيذي للشركة من موظفين وعاملين، إضافة إلى اختيار مقر دائم للشركة، ويعقد مجلس إدارة الشركة حاليا اجتماعاته في أي من فروع النادي الأهلي الثلاثة.

وتابعت: «في إطار التنظيم الإداري، تم زيادة عدد أعضاء الشركة التي يترأسها يحيى راشد وزير السياحة السابق إلى 6 أعضاء بدلا من 3».

وأوضحت عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، أن شركة الأهلي للخدمات الرياضية، هي شركة هادفة للربح، موضحة أن مجلس إدارة الشركة حدد فترة عام من تاريخ تأسيس الشركة يتم بعدها جني الأرباح، لافتة إلى أن الشركة لا تنوي حاليا شراء طائرة خاصة لنقل الفرق الرياضية خاصة فريق الكرة الأول، وكذلك شراء فنادق داخل مصر لإقامة الفرق الرياضية وأعضاء النادي.

ولفتت إلى أن تلك الخطوات يمكن الشروع بها خلال السنوات المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر تأسيس 3 شركات مساهمة لمواكبة تحديات رؤية النادي 2050، وهي شركات الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية «السياحة»، وشركة الأهلي للإنشاءات.