غرف السياحة: شركات حققت «زيرو إيرادات» منذ فبراير 2020 لتوقف رحلات العمرة

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بعض الشركات، خاصة العاملة في تنظيم رحلات العمرة والحج، لم تحقق إيرادات منذ بدء جائحة كورونا في فبراير من العام الماضي، حيث بلغت «زيرو إيرادات».

ولفت إلى أن أكثر من 85% من شركات السياحة المصرية، وعددها نحو 3 آلاف شركة، تعتمد في عملها وبنسبة 100% على السياحة الدينية، وتحديدا الحج والعمرة، وتابع «إيرادات تلك الشركات منذ فبراير 2020 حتى الآن توقفت تماما، نظرا لعدم سماح المملكة العربية السعودية لمصر بتنظيم أي رحلات حج أو عمرة، بسبب ظروف جائحة كورونا».

الالتزام بسداد مستحقات الضرائب والكهرباء

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أنه رغم الظروف السيئة التي مرت بها تلك الشركات، وتكبدها خسائر غير مسبوقة، وقيامها بتسريح العمالة المدربة الموجودة لديها، إلا أنها التزمت بدفع المستحقات الخاصة بالتأمينات والضرائب ورسوم الكهرباء والمياه وغيرها من الرسوم المستحقة عليها.

وذكر أن شركات السياحة تأمل حاليا في قيام المملكة العربية السعودية بفتح باب العمرة للمصريين، وإلغاء قرار تعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها حتى تعود للعمل من جديد، وتوقف نزيف الخسائر المستمر من فبراير 2020.

مناشدة لفتح حركة الطيران بين مصر والسعودية بصورة طبيعية

وناشد «الغمري» سلطات السعودية بفتح حركة الطيران بين مصر والمملكة بشكلها الطبيعي لما كانت عليه قبل جائحة كورونا فى ظل تطعيم غالبية المواطنين السعوديين بالأمصال المضادة لكورونا، فضلا عن حصول أكثر من 30 مليون مصري حتى الآن على التطعيمات الخاصة بالفيروس، والسيطرة شبه التامة على الوباء محليا وعالميا.

ودعا عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة الجهات السعودية، إلى السماح للعاملين المصريين بالسعودية بقضاء فترة الحجر الصحي بالمملكة السعودية وبالفنادق التي تختارها سواء بجانب المطار، أو بالمكان الذى تختاره، بدلًا من قضائهم فترة أسبوعين كحجر صحي بأحد الدول المسموح بالسفر منها مباشرة للسعودية كالإمارات والأردن، وذلك توفيرا للنفقات والجهد.