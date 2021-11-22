التجارة تفتتح الدورة الثالثة لملتقى «هاتس مصر 2021» بمشاركة 70 مستوردا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنّ قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرة إلى أنّ مصر تمتلك مقومات صناعية كبيرة في هذا القطاع، تؤهلها للمنافسة في السوقين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة، يرافقها المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي «هاتس مصر 2021»، المتخصص في صناعات الأجھزة المنزلیة وأدوات المطبخ والمائدة والفندقة، والذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

70 مستوردا أجنبيا

وقالت الوزيرة بحسب بيان، إنّ الملتقى يكتسب أهمية كبيرة، حيث يستقبل أكبر بعثة مشترين تضم 70 مستوردا أجنبيا من 26 من الأسواق الواعدة للقطاع من مختلف الدول في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وشرق أوروبا، كما يتضمن عقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية وتنظيم زيارات لمصانعها للاطلاع على قدراتها التصنيعية والإنتاجية لتعزيز التعاون المشترك.

وأوضحت جامع أنّ الملتقى يستهدف مساعدة الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها في أسواق مختلفة، وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الهندسية، والذي يؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية من حيث السعر والجودة.

وأشارت الوزيرة إلى صادرات السلع الهندسية، التي حققت زيادة بنسبة 42% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 2.294 مليار دولار مقابل 1.612 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، لافتةً إلى أنّ أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية، تتضمن المملكة المتحدة والإمارات وسلوفاكيا والسعودية وفرنسا.

تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

وأضافت جامع أنّ تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير القطاعات كافة، وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، ما يسهم في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.

من جانبه، أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنّ استقبال بعثات المستوردين أحد أهم الوسائل الترويجية للصادرات المصرية في الخارج، وذلك في ظل طلب عالمي مرتفع على السلع الهندسية المصرية خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنّ النسخة الثالثة من المعرض تأتي في ظل استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مشيرا إلى أنّ المعرض يستهدف التعريف بالمنتجات المصرية وإبرام عقود التصدير مع المستوردين.

وأوضح الصياد أنّ بعثة المستوردين المشاركة بالملتقى تخدم قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات، خاصة أنّ البعثة تضم مشترين من الأسواق الواعدة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق أفضل استفادة من استقبال البعثات الأجنبية من المستوردين للترويج للصناعات الهندسية المصرية.