مدبولي يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار افتتاح منطقة صناعية في تنزانيا

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أنشطة الهيئة.

20 رجل أعمال ومستثمر يزورون تنزانيا

في بداية اللقاء، أشار المستشار محمد عبدالوهاب، إلى أنَّه يتم حالياً التجهيز لزيارة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وذلك لافتتاح المنطقة الصناعية التي أقامتها مجموعة «السويدي – إلكتريك»، وسيتمّ اصطحاب أكثر من 20 رجل أعمال ومستثمر، مستعرضاً في السياق ذاته نتائج زيارة رئيسة تنزانيا الأخيرة إلى مصر.