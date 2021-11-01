الوزراء: مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار بالطاقة المتجددة»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك بعنوان «مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة»، حيث تستمر النجاحات المصرية في مجال التحول وتأصيل استخدام المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة.

وأوضح الإنفوجراف، أنّ مصر تقدّمت مرتين متتاليتين خلال عام 2021 في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة، ما يمثل تأكيدا على نية مصر التحول لاقتصاد مستدام وأخضر، حيث تخطط الدولة في استراتيجيتها للطاقة 2035 لوصول نسب تمثيل الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لـ42%، ما يعزز استغلال مصر إمكاناتها كأكبر إمكانات توليد كهرباء من طاقتي الشمس والرياح.