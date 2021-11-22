عروض محلات الذهب في مصر.. الشبكة بالتقسيط والبيع بسعر التكلفة

أعلن عدد من محلات الصاغة وبيع الذهب في مصر، العديد من السبل التي من شأنها زيادة مبيعات الذهب خلال الفترة الحالية، ومنها الخصومات الخاصة بالجمعة الذهبية وغيرها، ولكن ما يعتبر نوعا جديدا من أنواع التسويق هو تقسيط أسعار المشغولات الذهبية.

شراء الشبكة بالتقسيط

وطرح عدد من محلات بيع الذهب، ميزة جديدة للراغبين في شراء المشغولات الذهبية خاصة في الوقت الحالي، وهي تقسيط ثمن الشبكة لمن يرغب في شراء الذهب للخطوبة أو الزواج.

وأشارت محلات بيع المشغولات الذهبية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى طرحها الميزة الجديدة لتقسيط ثمن الشبكة للتسهيل على المواطنين وزيادة نسبة المبيعات الخاصة بهم.

وقالت إنها تقسط قيمة مشتريات الذهب، من خلال العملاء الذين لديهم بطاقات ائتمان تابعة لبعض البنوك، الذي يتم التعامل معها من قبل المحل.

البيع بسعر التكلفة.. عروض جديدة لبيع الذهب

ولفتت المحلات إلى أنه بمناسبة الاحتفال بالجمعة الذهبية، تم عمل عروض خاصة للمقبلين على شراء الشبكة الخاصة بهم، وذلك من خلال بيعها بثمن التكلفة دون أي مصاريف إضافية لعدد محدد من العرائس.

وشهدت الفترة الأخيرة، تخفيضات في أسعار الذهب تصل إلى 60% بمناسبة عروض الـ«بلاك فرايدي»، أو كما يطلق عليها «الجمعة الذهبية»، وأعلن عدد كبير من شركات صناعة الذهب الشهيرة، وكذلك بعض المحلات، من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الملصقات الخاصة بالعروض في فتارين العرض، عن عروض خاصة في شهر نوفمبر، باعتباره شهر العروض.

ولم تأت التخفيضات فقط في أسعار الذهب، ولكنها وصلت أيضا للمشغولات التي تحتوي على الألماس.