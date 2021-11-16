«الشعبة»: تخفيضات الذهب في «البلاك فرايدي» تصل إلى 60%

قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة العامة الذهب بالغرف التجارية، إن العروض الحالية التي تشهدها محلات الصاغة من تخفيضات في أسعار الذهب تصل إلى 60% بمناسبة عروض الـ«بلاك فرايدي»، أو كما يطلق عليها «الجمعة الذهبية»، لا يتم احتسابها من سعر المنتج، ولكن من قيمة المكسب الخاص بالمحل.

وأضاف جيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه التخفيضات يتم احتسابها من قيمة المكسب الخاص بالمحل والصائغ، وليست من قيمة الذهب، حيث يأتي الذهب من المصانع والورش بسعر محدد، ويقوم الصائغ بالشراء به، ثم يضيف عليه المكسب الخاص به، كما يحدده هو ويراه مناسبا لتكاليف المحل والعمالة والمرفقات.

لا يمكن وضع تسعيرة خاصة لمحلات الصاغة

وأشار إلى أنه لا يمكن وضع تسعيرة خاصة لمحلات الصاغة، فكل صاحب محل يقدرها على حسب النفقات، وبالتالي يختلف السعر إذا كان المحل ايجارا أو تمليكا وكذلك المنطقة المتواجد بها وغيرها من الأمور.

وشهدت الفترة الأخيرة، انخفاضا كبيرا في الأسعار الخاصة بالذهب، التي تأتي بالتوازي مع موسم العروض والتخفيضات الخاصة بـ«البلاك فرايداي»، التي تعد فرصة جيدة للترويج وتشجيع للمواطنين بالشراء بأسعار أقل.

إعلان التخفيضات عبر صفحات السوشيال وفي فاترينات العرض

وأعلن عدد كبير من شركات صناعة الذهب الشهيرة، وكذلك بعض المحلات، من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الملصقات الخاصة بالعروض في فتارين العرض، عن عروض خاصة في شهر نوفمبر، باعتباره شهر العروض والـ«بلاك فرايدي»، حيث تأتي قيمة الخصومات لتبدأ من 10% وتصل إلى 60%، وهي فرصة جيدة لمن يرغب في الشراء، بحسب شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وقامت الشركات، بعرض المشغولات التي وضعت عليها العروض، حيث جاء سعر أحد الخواتم على شكل «فراشة» من الذهب عيار 18 بمبلغ 1500، جنيه بدلا من 3000 جنيه، بنسبة تخفيض 50%، كما جاءت سلسلة ذهب مكتوب عليها اسم «أمي» بتخفيض يصل إلى 40% ليأتي سعرها بـ 1750 جنيها بدلا من 2450 جنيها.

ووصلت تخفيضات أسعار الذهب والمشغولات إلى الألماس، حيث جاءت سلسلة على شكل وردة من الذهب الأبيض والماس بـ21 ألفًا و392 جنيها، وذلك بدلا من 42 ألفا و761 جنيها، الذي يعني أن قيمة الانخفاض وصلت إلى 50% من سعر السابق للعرض.