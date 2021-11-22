مصرع وإصابة 9 في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الدائري بشبرا الخيمة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على نزلة بهتيم أعلى الطريق الدائري بحي شرق شبرا الخيمة، ونُقل المصابون لمستشفى قليوب التخصصي، والجثتان لمستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين، والتصريح بدفنهما، وطلبت تحريات المباحث حول إحدى الجثث، والتي تبين أنها مجهولة، كما قررت ندب المهندس الفني لمعاينة السيارتين محل الحادث.

بلاغ بتصادم سيارتين على الدائري

وتلقى اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إخطارا من العقيد محمد سعد وكيل مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص أعلى الطريق الدائري بنزلة مسطرد، ووجود مصابين ووفيات بالحادث.

وانتقل المقم رامي سعد، مدير مباحث المرور وسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث وقع بسبب تصادم بين سيارتي ميكروباص، وأن إحداهما اصطدمت بالأخرى نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة 7، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى قليوب، وجثتين تم التوجه بهما إلى مستشفى ناصر العام.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم بولس حنا موريس، 34، سنة، من المرج القديمة، مصاب بالرأس، ورشا عبدالنبي سالم، 40 سنة، وحسام خالد محمد، 25 سنة، ومحمد فؤاد سعيد عبدالله، 26 سنة، من كفر الشيخ، وإيمان أيمن علي، 18 سنة، ربة منزل، من الجبل الأصفر، مصابة بسحجات وكدمات، وأحمد السيد عبدالفتاح، 55 سنة، من كفر الشيخ، مصاب بنزيف في المخ، ورامي محمد موسى، 30 سنة، من قليوب، مصاب بالظهر والرأس من الخلف.

كما تبين أن المتوفين هم حسين خضراوي محمد عبدالودود، 29 سنة، والمتوفى الثاني مجهول.